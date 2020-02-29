Каштру выделил наиболее опасного игрока Вольфсбурга перед противостоянием в Лиге Европы

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от противостояния с Вольфсбургом в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Вольфсбург – команда высокого уровня, выступает в Бундеслиге, в очень сильном чемпионате. На текущий момент соперник на седьмом месте и ведет борьбу за зону Лиги Европы. В последних 6 матчах в активе Вольфсбурга 5 побед и 1 ничья.

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В тактической схеме 4-3-3 клуб достаточно сильно проявляет себя в чемпионате Германии, а в Лиге Европы вышел из группы со второго места и в 1/16 финала обыграл Мальме. Эти результаты показывают их приоритет в плей-офф.

Мы еще не перешли к изучению Вольфсбурга. Совсем недавно только играли с Бенфикой, что забрало у нас все время. А впереди матчи чемпионата, и мы уже думаем о них. Очень важно показывать свой футбол, не терять собственную ДНК, владеть мячом и искать правильные пути к воротам соперника, хорошо реагировать на потерю мяча, высоко прессинговать – все это будет решающим.

Отмечу также, что у Вольфсбурга есть нападающий ростом 197 сантиметров (речь идет о Вауте Вегхорсте – прим. "Футбол 24"), забивший 10 мячей в Бундеслиге, 2 в Кубке, и 2 в Лиге Европы. Команда делает много подач с флангов. Нам нужно быть внимательными в этом аспекте. Вольфсбург силен как коллектив", – поделился Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга "горняки" проведут на выезде 12 марта в 22:00. Ответный матч в Харькове – через неделю, 19 марта, в 19:55.

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