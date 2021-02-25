"Всегда говорил, что хочу тренировать национальную сборную. Но для этого нужно возглавлять команду, которая борется за победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Сегодня у меня есть Шахтер. Мне здесь нравится. Это сильный клуб, который всегда играет в Лиге чемпионов и борется за титулы.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Вижу себя в одной из топ-5 лиг. Таких, как Англия, Испания, возможно, Италия. Этого хочет каждый тренер. Ставлю себе такую ​​цель, зная, что у меня сейчас все хорошо", – цитирует Каштру издание AS.

Напомним, португальский специалист возглавил "горняков" в июне 2019-го, подписав с "оранжево-черными" контракт на 2 года. Уже сегодня его команда проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив. Начало встречи в 19:55.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы