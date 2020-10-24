"Мы доминировали на протяжении всего матча. Особенно в первые 75 минут наша команда выглядела прекрасно. Последние 15 минут играли больше сердцем, чем головой.

Шахтер – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча

Но в первые 75 минут показали очень хорошую игру. Проводили атаки через фланги, через середину. Всегда удавалось раскрывать зоны в обороне соперника. Отлично выполняли высокий прессинг. Это давало нам надежду, что мы сможем победить. К сожалению, этого не произошло. Но матч с Реалом никак не связан с сегодняшней встречей. Мы всегда настраиваемся только на настоящее и концентрируемся на будущем.

Почему поставил тот же состав, что и с Реалом? Все ребята оказались в хороших физических кондициях. Они успели восстановиться после прошлого матча, так что мы решили не менять состав, который принес результат в матче со "сливочными".

Конечно, мы понимали, что некоторые игроки в определенный момент будут чувствовать усталость. Дентиньо, Соломон, Корниенко, Маркос Антонио начали испытывать некоторые сложности. Нам нужно было освежить команду. Но до этого команда показывала очень качественный футбол. Была замечательная энергия на поле. Команда выполнила практически все, что мы запланировали. Лишь в последние 15 минут начался определенный хаос. Мы доминировали, но не играли хорошо", – сказал Каштру в послематчевом комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Шахтер пропустил первым в начале матча, однако еще до перерыва сумел отыграться. После отдыха полтавчане остались в меньшинстве, однако "горняки" не смогли реализовать численное большинство. Как следствие, Ворскла с 15 пунктами возглавила турнирную таблицу, Шахтер – с 13 баллами третий.

Ворскла удержала ничью с Шахтером и стала лидером УПЛ – ошибка чемпионов мира стоила "горнякам" победы