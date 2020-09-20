"В игре было два совершенно разных тайма. В первом Зари было намного больше, чем Шахтера, – соперник нанес 10 ударов по нашим воротам. Во втором было намного больше Шахтера, а у соперников всего три удара. Почему так?

Голевая феерия и спорный пенальти в видеообзоре матча Заря – Шахтер – 2:2

Мы были очень растянуты в первом тайме. Хотели прессинговать высоко – не получалось, потому что команда играла недостаточно компактно, было очень большое расстояние между линиями полузащиты и защиты. Заря отправляла туда своих двоих нападающих и таким образом вскрывала нашу оборону: мяч очень часто проходил как с подач, так и после пасов полузащитников. Во втором тайме мы смогли скорректировать эти ошибки, отбирали мяч, отбирали пространство и были намного ближе к победе.

К сожалению, сегодня не удалось выиграть. В первом тайме было поражение 1:2, во втором тайме – победа 1:0. Финальный результат – 2:2. Но, повторюсь, в целом по игре было два совершенно разных тайма. В первом Заря заслуживала победу, во втором – мы. Кстати, в конце первого тайма, в последние 10 минут, доминировал уже Шахтер. Мы были хороши в игре 55 минут и очень плохо себя показали в течение 35 минут", – цитирует слова Луиша Каштру официальный сайт "горняков".

Напомним, Заря и Шахтер в принципиальном поединке третьего тура УПЛ расписали голевую ничью 2:2.

Заря расписала ничью с Шахтером в матче с четырьмя голами и противоречивым пенальти