На Ближнем Востоке боссы Аль-Духайля обнаружили преемника для Луиша Каштру.

Новым главным тренером Аль-Духайля станет Эрнан Креспо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны уже согласовали условия сотрудничества, вскоре все объявят официально.

Каштру официально покинул Аль-Духайль

Креспо подпишет контракт на год и заменит в клубе Луиша Каштру. Бывший наставник Шахтера покинул Катар ради работы в Бразилии. Аль-Духайль завершил чемпионат на втором месте.

Эрнан Креспо известен выступлениями за Парму, Лацио, Челси и миланские гранды. За 64 матча в сборной Аргентины он забил 35 голов. Последним местом работы Эрнана был бразильский Сан-Паулу.

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