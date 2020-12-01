"Мы прекрасно понимали, что Реал будет играть только на победу. На старте нам удалось остановить соперника на флангах и при игре в штрафной. Понимали, что проигрывать нельзя, иначе будет трудно на что-то рассчитывать. В первом тайме мы играли не так, как хотелось, были ошибки.

Шахтер – Реал – 2:0 – видео голов

Коррективы в перерыве принесли результат. Создали моменты, забили свои голы и не дали это сделать сопернику. Против Боруссии М у нас ничего не получилось, потому что они были лучше нас, но вот с Реалом мы были лучше.

В двух матчах против Реала мы были лучшими в трех таймах – в первом и втором на выезде и втором тайме дома. Ребята много работают, жертвуют собой. Фантастические игроки.

Таблица? Не хочу думать о Лиге чемпионов сейчас, на несколько дней оставлю мысли о еврокубках. Думаю уже о матче УПЛ", – сказал Каштру в эфире ТК Футбол.

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