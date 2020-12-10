"Шахтер мог продолжить выступление в Лиге чемпионов, если бы правильно и умело распорядился контратаками. Были моменты забить хотя бы один мяч. Где-то с 60-й минуты Интер раскрылся, дал пространство для быстрых игроков Шахтера. Но с другой стороны, могли точно так же пропустить, и уже бы не говорили ни о какой Лиге Европы. Поэтому все закономерно, счет соответствует уровню команд.

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Можно отметить два момента. Первый, когда в самом начале матча Интер имел голевой шанс забить, мяч попал в перекладину. Второй, уже на 55-й минуте – прекрасный сейв Трубина, который потянул мяч из "девятки". Сначала на нашей стороне был футбольный фарт, без которого ничего выиграть невозможно, а затем вратарь показал свое уже зрелое мастерство. Ведь игра шла до решающего гола. Если бы первым забил Шахтер – он бы выиграл, если бы забил Интер – то "горняки" не отыгрались бы.

"Оранжево-черные" выдержали давление, нагрузку, только жаль, что хорошие контратаки не нашли своего логического завершения. Не было завершающего удара, а также завершающего прострела или последнего паса. Не хватило последнего штриха. Может, сказалось отсутствие Мораеса, который умеет поставить точку в комбинации. И это – минус для Шахтера.

Нужно отметить, что Каштру учит Шахтер играть на результат, за который в футболе ничего важнее нет. Можно играть красиво, но если нет результата, то вся работа сойдет на нет. Результат – это итог и конечный пункт работы любого тренера и команды. Не нужно играть все время в атакующий футбол – необходимо найти баланс и, когда нужно, сыграть рационально. Если соперник сильный, то применить тактику, позволяющую в первую очередь в обороне сыграть на ноль, и искать шанс в контрвыпадах. Это мы и увидели в матчах с Реалом и Интером, где получили результат. А вот с Боруссией побежали атаковать, как итог – полная корзина.

Нужно было сделать выводы? Луиш Каштру сделал. И это был правильный подход. Теперь Шахтер имеет на вооружении несколько тактик ведения игры: как играть при подавляющем преимуществе, на контратаках, комбинированный метод и наконец, если необходимо, сыграть закрыто в обороне. И это прекрасно!" – сказал Грачев в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, Шахтер не пропустил Интер в плей-офф Лиги чемпионов, а сам занял третье место, которое гарантирует участие в 1/16 финала Лиги Европы.

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