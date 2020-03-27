Каштру сравнил поход в супермаркет с матчем против Манчестер Сити – тренер Шахтера жалуется из-за карантина

Наставник "горняков" Луиш Каштру поделился переживаниями относительно пандемии коронавируса, которая охватила весь мир.

"На протяжении многих лет мы были объединены идеей глобального мира, мы открыли свои границы, но экономическая жадность глобального мира забыла правила. Все пошло не так. Это изменило лицо моей жизни, вашей, нашей, их, всего мира.

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Что теперь? Теперь нам остается ждать. Сколько упадут и больше не поднимутся? Сколько будут двигаться дальше? У скольких будет достоинство помочь тем, кто упал?

Я не знаю, когда все станет на свои места. Десять дней назад я думал о втором матче Лиги Европы и о встрече с киевским Динамо. Сегодня я думаю о маске, дезинфицирующих средствах, мытье рук и рискованной поездке в супермаркет, которая кажется более сложной, чем игра против Манчестер Сити или Аталанты", – цитирует португальца издание Tribuna Expresso.

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