Ботафого в результативном поединке переиграл Фламенго (3:2), а в одном из эпизодов получил удаление наставник команды Луиш Каштру.

Провальный легионер Динамо результативной передачей принес победу над лидером европейского чемпионата – видео

Причиной стал его конфликт с женщиной-арбитром поединка. Во время замены экс-тренер Шахтера сорвался и начал кричать что-то судье, очень активно жестикулируя. Рефери показала Каштру желтую карточку, но тот не успокоился, поэтому арбитр справедливо удалила наставника.

К слову, португальский специалист возглавил Ботафого в марте 2022 года. В Шахтере Каштру проработал с июля 2019-го по май 2021-го.

Шахтар – лакмусовий папірець терпіння Суркіса, або Луческу переслідує привид Блохіна