59-летний специалист устно согласовал с руководством катарского клуба контракт на 2 года, сообщает Maisfutebol.

Каштру может продолжить карьеру в экзотическом первенстве – экс-наставник Шахтера выбирает между двумя клубами

Ожидается, что уже на этой неделе Луиш Каштру официально подпишет соглашение с Аль-Духайлем. Ранее стало известно, что португальцем также интересовались Аль-Гарафа и Фенербахче. Однако Каштру решил продолжить свою карьеру в катарском первенстве. Аль-Духайль является семикратным чемпионом Лиги звезд. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате, уступив Аль-Садду.

Напомним, Каштру возглавил Шахтер в июне 2019 года. В первом же сезоне он выиграл с дончанами чемпионат Украины с рекордным отрывом от Динамо – в 23 очка. В том же сезоне он добрался с Шахтером в полуфинал Лиги Европы. Во всех 84 матчах под руководством Луиша Каштру "горняки" получили 51 победу и 16 раз сыграли вничью. По окончании сезона 2020/21 португалец покинул донецкий клуб, его сменил на посту Роберто Де Дзерби.

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