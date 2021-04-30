"Работаем на то, чтобы победить в следующем матче. Отрабатываем нашу структуру в обороне и наши макропринципы на игру.

Шахтер рассматривает двух тренеров из Серии А, – Денисов

Очень сконцентрированы на том, чтобы добиться победы, зная, насколько это важно. Чемпионат дался нам очень сложно, и сейчас нам необходимо решить вопрос второго места – укрепить наши позиции и быть в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон.

Днепр-1 проводит великолепный сезон – у них замечательная, качественная игра в этом году, футболисты высокого уровня. Понимаем, насколько сложным будет матч", – сказал Каштру для официального сайта "горняков".

После 24-х туров Шахтер расположился на второй строчке, оторвавшись от Зари на 4 очка.

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