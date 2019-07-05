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Каштру рассказал, в чем надо добавить игрокам Шахтера

17:36 5 Читати українською
Каштру рассказал, в чем надо добавить игрокам Шахтера
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал ничью с Юрдингеном (1:1) в контрольном матче.

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 1
1
Юрдинген
13:00 05:07:2019
завершено
 

"Игру мы полностью контролировали. Самое главное, что в первые 25 минут второго тайма мы показывали хорошую игру, создали несколько моментов. Несмотря на наш удар в перекладину в первом тайме, команда показала интересные принципы.

Шахтер – Юрдинген – 1:1 – видео голов и обзор матча

Играли под большой усталостью, это принесло некоторые проблемы. Это первый раз, когда большинство ребят сыграли 90 минут. Это была интересная игра, чтобы сделать определенные итоги и обсудить игроков в будущем.

Мне неинтересно обсуждать тактическую схему. Самое интересное – динамика игры. 4-4-2, 4-3-3 – это статично, этого не существует, в этом нет динамики. Команда показывает себя достаточно интересно, хотим большей реактивности", – сказал Каштру Футбол NEWS.

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Шахтер Шахтер Товарищеские матчи Луиш Каштру Луиш Каштру Юрдинген Юрдинген Шахтер - Юрдинген
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