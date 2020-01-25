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Каштру: Рассматривали встречу с Лехом не как официальный матч, а подошли к ней, как к тренировке

18:50 64 Читати українською
Каштру: Рассматривали встречу с Лехом не как официальный матч, а подошли к ней, как к тренировке
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями от контрольного матча против польского Леха (1:0).

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 0
0
Лех
16:00 25:01:2020
завершено
 

"Все сложно начинать заново после паузы. Команда показала многое из того, что мы требовали от них, но была и некоторая раскоординация. Физически играть была сложно, мы сейчас находимся под нагрузкой. Работаем, у нас ежедневные тренировки, даже утром была тренировка.

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Мы не рассматривали эту встречу как официальный матч, подошли к ней, как к тренировке. Игра вышла неидеальной, но мы знали, что в это время всегда так. Я не смотрю на результат. Ты готовишь команду, проводишь по две тренировки в день, тренируешься в день матча, как сегодня. Это самое важное. Но, конечно же, мы хотим добавлять победы к тому, что мы делаем.

Многие игроки сегодня получили свое время на поле – аж 24. Это ненормальное количество, обычно выступает 14 футболистов. Некоторые должны были привыкнуть к нашему стилю игры. Есть много ребят, которые только недавно прибыли, не так много работали с нами, только пару дней в сборе.

Новички потихоньку интегрируются. Еще слишком рано говорить о том, что они из себя представляют. Некоторые адаптируются быстрее, у некоторых это занимает больше времени, не у всех получается одинаковым образом. Только время нам поможет. Ничего сверхъестественного – все, как мы и ожидали", – поделился Каштру в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

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