"Мы прекрасно знаем, что еврокубковые матчи отличаются от чемпионата. Наше будущее, следующий матч никогда не будут зависеть от встречи, которую мы завершили. Когда игра заканчивается – для меня эта тема полностью закрывается. Мы концентрируемся на следующем матче.

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Поэтому ничто не взаимосвязано. В Лиге Европы мы постараемся провести хорошую кампанию, постараемся быть на правильном пути, с такой идеей приедем в Тель-Авив, чтобы достичь хорошего результата и пройти дальше

Наша мотивация – это нечто постоянное, что мы стараемся передать нашим игрокам. Это то, что с ними в течение жизни и карьеры. Это очень хорошие игроки, у них большие индивидуальные возможности, как и коллективные. Мы выйдем на успешный путь и сможем добраться до нашей цели – к финалу", – заявил Каштру для ТК Футбол.

Напомним, Шахтер поборется с Маккаби Тель-Авив в рамках 1/16 финала ЛЕ, первая встреча соперников состоится уже 18 февраля, начало в 22:00.

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