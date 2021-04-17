"Мы прекрасно знали, что мы не можем полностью отдаваться атакующей игре, не будучи сбалансированными в обороне. Знали, что нужно располагаться между полузащитой и обороной Динамо, но эти две линии были очень компактными. Это не позволяло нам играть в свой футбол. Киевляне глубоко и компактно оборонялись.

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Игра была очень тактической. У команд не было практически ни одного голевого момента. Динамо добилось того, чего хотело. Когда не удавалось раскрыть защиту соперника, на первый план вышли индивидуальные качества.

Решающим был психологический фактор. Динамо чувствовало себя комфортно и спокойно. Для нас это была решающая игра, а киевляне рассматривали ее как очередной поединок. Поэтому борьба за чемпионство практически завершена", – сказал Каштру в эфире программы Тур ONLINE.

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