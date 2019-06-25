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Каштру рассчитывает на Сиприано – игрок может начать сезон на непривычной позиции

08:00 102 Читати українською
Каштру рассчитывает на Сиприано – игрок может начать сезон на непривычной позиции
Маркиньос Сиприано / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Маркиньос Сиприано, скорее всего, останется в команде этим летом.

Маркиньос Сиприано может начать новый сезон на позиции левого защитника, о чем свидетельствуют тактические наработки нового главного тренера Шахтера Луиша Каштру.

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Новая тактическая розставновка игроков попала в кадр видео на официальном YouTube-канале Шахтера.

По этой схеме можно предположить, что Каштру намерен продолжить доверять Сергею Болбату позицию правого защитника, а не вингера. На противоположном фланге португалец попытается наигрывать вингера Маркиньос Сиприано. Хавбек Дентиньо, который завершал прошлый сезон в нападении, продолжит играть на этой позиции.

Напомним, у донецкого Шахтера запланированы два контрольных матча на тренировочном сборе в Германии – против Лудогорца (26 июня) и ЦСКА (30 июня).

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Маркиньос Сиприано Маркиньос Сиприано Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
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