"УПЛ и еврокубки – это два совершенно разных соревнования. Мы прекрасно понимаем, что чемпионат никак не связан Лигой Европы.

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Мы продолжим идти своим путем, будем бороться за титул, постараемся стать чемпионами. Это трудно, но все возможно. Важна не только наша работа, также нужно, чтобы соперник обеспечил нас определенным бонусом. Мы знаем, что чемпионат будет очень тяжелым, но постараемся завершить сезон на первом месте", – заверил Каштру в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Добавим, что сейчас Динамо опережает "горняков" на 4 очка. Очная встреча грандов запланирована на 22 тур, базовая дата матча – 17 апреля.

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