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Каштру прокомментировал свою первую победу в статусе главного тренера Шахтера

22:54 68 Читати українською
Каштру прокомментировал свою первую победу в статусе главного тренера Шахтера
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями после победы над Лудогорцем (3:0).

Товарищеские матчи
Шахтер
3
3 : 0
0
Лудогорец
18:00 26:06:2019
завершено
 

"С некоторыми футболистами мы тренируемся лишь третий день, с остальными – шестой. Команда выглядит немного уставшей, но это абсолютно нормально. Впечатления отличные. Ребята отдаются работе, принимают и понимают наши идеи. А сегодня провели очень качественную игру, несмотря на накопленную усталость.

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Новая схема? Сейчас делаем первые шаги, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. Вначале может быть некоторая дискоординация, но это естественно. Мы понимаем, что работа всегда дает плоды.

Главное, чтобы игроки выкладывались на тренировках и в матчах, что они и делают. Это начало пути. Уверен, с такими качествами мы сможем многого добиться в новом сезоне", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

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Товарищеские матчи Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - Лудогорец Шахтер Шахтер Лудогорец Лудогорец Межсезонные сборы
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