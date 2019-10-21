Каштру прокомментировал слова Срны о вероятном большом трансфере Шахтера

Португальский наставник Шахтера Луиш Каштру перед матчем против Динамо З заявил, что будет говорить исключительно о поединке Лиги чемпионов.

Накануне легендарный защитник Шахтера Дарио Срна заинтриговал поклонников донецкого клуба, заявив, что "горняки" совершили хороший и большой трансфер.

Шахтер – Динамо Загреб: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

"Сегодня мы не будем об этом говорить. Если честно, не видел это интервью Дарио, поэтому не знаю о чем речь. Мы собрались здесь, чтобы обсуждать завтрашний поединок. Именно на этом мы сейчас сконцентрированы, поэтому стоит говорить о матче, а не о других вопросах", – сказал Каштру.

Напомним, поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Динамо Загреб онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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