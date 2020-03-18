Каштру призвал Украину не повторять ошибок Португалии в борьбе с коронавирусом

Португальский наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру выступил с заявлением о пандемии.

"Пришло время защитить себя и других, защитить весь мир. Не забывайте носить маски и перчатки, соблюдайте безопасную дистанцию ​​друг от друга, чаще мойте руки, избегайте прикосновений других людей. По возможности, оставайтесь дома. Защищая себя, вы защищаете весь мир.

УАФ объявила официальное решение о дальнейшей судьбе УПЛ и Кубка Украины

В моей стране все началось с легкой формы. Сегодня там социальная ситуация отчаяния. Желаю вам оставаться в безопасности.

Передаю наилучшие пожелания с уважением и восхищением всем работникам сферы здравоохранения, которые дают нам надежду, что мир снова будет нашим. Сейчас он принадлежит COVID-19. Надеемся спасти его совместными усилиями", – цитирует Каштру footballua.tv.

На сегодняшний день на территории Португалии около 500 человек инфицировано. УПЛ остановила турнир на неопределенный срок из-за распространения вируса.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині