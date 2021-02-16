"После европейской кампании прошлого сезона остался кисло-сладкое послевкусие. С одной стороны, было приятно выйти в полуфинал Лиги Европы, с другой – было плохо, что мы не вышли в финал. Мы живем между двумя чувствами.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: Грант назвал фаворита поединка Лиги Европы и выделил одного подопечного Каштру

Наши цели ясны, по крайней мере, в нашей голове. Как тренеры, мы ставим цели и задачи, но не всегда знаем, как их достичь. Чего мы хотим? Выйти в следующий раунд, победив Маккаби. Я никогда не играл против израильских клубов, но знаю, что у них есть хорошие игроки – я видел это, например, в Лиге наций. Недавно у нас был опыт против Реала, когда мы почувствовали, что они не воспринимают нас так серьезно, и мы победили. Я считаю, что мы должны очень серьезно относиться к нашим соперникам, чтобы одолеть Маккаби", – приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый поединок 1/16 финала ЛЕ Маккаби Тель-Авив – Шахтер состоится 18 февраля, а ответный матч запланирован на 25 февраля.

Маккаби: представление соперника Шахтера в Лиге Европы – остановили Динамо Сёмина, их наказывали Мораес и Соломон