Каштру предложил свою версию возникновения коронавируса

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился мыслями относительно проблемы коронавируса, которая стала шоком для всего мира.

"Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии. Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились. Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом: "Почему?"

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Планета выравнивает баланс? Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы? Мы могли бы задать много вопросов. Но я уверен в одном: наша планета, Земля, принадлежит не только людям, и не только Человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером. Все изменилось. Планета очень изменилась.

Вопросы, которые мы все задаем: "А что теперь? Да, что дальше"? Я скучаю по свободе. Принимайте меры предосторожности и берегите себя. Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю Вас, чемпионы", – написал Каштру в своем Instagram.

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