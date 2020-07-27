Каштру пожаловался на качество спарринг-партнеров Шахтера в подготовке к матчу Лиги Европы с Вольфсбургом

"Конечно, нам бы нужны тяжелые соперники. Однако это является решающим, а то, как дисциплинированно, внимательно, тщательно и с большим настроением мы работаем каждый день. Мы идем определенным путем к официальному матчу.

Шахтер в волевом стиле разгромил второлиговое Полесье – забивали Коноплянка, воспитанник и бразильцы

Есть два товарищеских поединка: один состоялся сегодня, второй проведем в среду. На зимних сборах также не было очень сложных, прочных оппонентов, и несмотря на это, мы смогли обыграть Бенфику. На это я надеюсь и сейчас. Надеюсь, что команда снова проявит себя на высоком уровне.

Хотим, чтобы команда все больше адаптировалась к стадиону, где будет проходить поединок с Вольфсбургом. Мы не играем здесь в среду только потому, что здесь состоится другой матч – Колоса и Мариуполя. С тех пор полю надо восстанавиться, чтобы быть в хорошем состоянии к противостоянию Шахтер – Вольфсбург. Так, поэтому решили играть здесь. Считаем, что с каждым поединком ребята привыкают к этому полю и стадиона", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург запланирован на 5 августа.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут