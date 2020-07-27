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Каштру пожаловался на качество спарринг-партнеров Шахтера в подготовке к матчу Лиги Европы с Вольфсбургом

10:16 - Читати українською
Каштру пожаловался на качество спарринг-партнеров Шахтера в подготовке к матчу Лиги Европы с Вольфсбургом
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над второлиговым Полесьем (4:1) в рамках подготовки к матчу 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 1
1
Полесье
19:00 26:07:2020
завершено
 

"Конечно, нам бы нужны тяжелые соперники. Однако это является решающим, а то, как дисциплинированно, внимательно, тщательно и с большим настроением мы работаем каждый день. Мы идем определенным путем к официальному матчу.

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Есть два товарищеских поединка: один состоялся сегодня, второй проведем в среду. На зимних сборах также не было очень сложных, прочных оппонентов, и несмотря на это, мы смогли обыграть Бенфику. На это я надеюсь и сейчас. Надеюсь, что команда снова проявит себя на высоком уровне.

Хотим, чтобы команда все больше адаптировалась к стадиону, где будет проходить поединок с Вольфсбургом. Мы не играем здесь в среду только потому, что здесь состоится другой матч – Колоса и Мариуполя. С тех пор полю надо восстанавиться, чтобы быть в хорошем состоянии к противостоянию Шахтер – Вольфсбург. Так, поэтому решили играть здесь. Считаем, что с каждым поединком ребята привыкают к этому полю и стадиона", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург запланирован на 5 августа.

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Теги
Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Луиш Луиш Каштру Шахтер - Полесье
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