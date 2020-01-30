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Каштру подытожил первый тренировочный сбор Шахтера

13:34 61 Читати українською
Каштру подытожил первый тренировочный сбор Шахтера
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал спарринг против чешского Словацко (1:0) и поделился мыслями относительно первого тренировочного сбора в Турции.

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 0
0
Словацко
09:00 30:01:2020
завершено
 

"На первый сбор были запланированы определенные цели – например, посмотреть на новых игроков. Это удалось благодаря вчерашнему и предыдущим матчам. Это было очень важно, чтобы сформировать о них мнение.

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В сегодняшнем матче преследовали совсем другие цели. Вчера следили индивидуально за игроками. Сегодня смотрели на коллективную игру. Важно было активно реагировать на потерю мяча, это удалось. Была цель – отличная работа оборонного блока, правильный контроль от линии обороны. Нужно было доминировать в игре – это удалось.

Ребята очень устали, они получали серьезные нагрузки. Но игроки показали себя достойно, показали, что добавляют и в тренировках, и в матчах. Довольны сегодняшним матчем. Теперь 2 дня отдохнем и вторая часть подготовки. Я удовлетворен.

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Мы уже не экспериментируем, мы уже уверены. Марлос играл либо вингера, либо под нападающим в течение сезона. У него очень хорошая техника, он умеет действовать в ограниченном пространстве, отличное видение поля. Осталось подобрать физическую форму. Знаю, чего он стоит на этих позициях", – признался португальский специалист в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Отметим, что "горняки" минимально победили Словацко. Единственный мяч в контрольном поединке забил Виктор Коваленко.

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Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - Словацко Шахтер Шахтер Зимние сборы
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