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Каштру поддержал идею завершить УПЛ в двух городах

14 мая 23:10 25 Читати українською
Каштру поддержал идею завершить УПЛ в двух городах
Луиш Каштру / Сайт Шахтера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру готов к возобновлению чемпионата Украины в необычном формате.

"Согласно тем данным, которые у нас есть, чемпионат может вернуться в конце мая. Лига Европы, по информации УЕФА, начнется только в августе. УПЛ в любом случае будет раньше Лиги Европы, и с пониманием этого мы работаем каждый день. Думаю, сможем вернуться уже в конце месяца.

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Играть только в двух городах? Все, что позволит избежать рисков инфицирования, будет принято мной и нашей командой. Знаю, что люди, ответственные за эти решения, примут во внимание все то, что лучше для футбола. И если будет лучше доиграть чемпионат в двух городах, снижая при этом риски заражения (без лишних перелетов, переездов и пребывания без надобности в отеле, чтобы можно было приезжать на стадион на своих машинах и свести к минимуму количество контактов между нами), то мы всегда с этим будем соглашаться и поддерживать такую ​​инициативу", – заверил Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, Динамо, Колос и Десна поддержали идею завершения чемпионата в Киеве, однако Александрия и Заря выступили против такого решения.

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