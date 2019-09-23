toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ВОРСКЛА - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ

Каштру перепутал Чернигов и Черновцы – топографический конфуз дня

11:32 66 Читати українською
Каштру перепутал Чернигов и Черновцы – топографический конфуз дня
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Наставник донецкого Шахтера в одной из социальных сетей допустил топографическую ошибку, спутав два областных центра Украины.

 
Марлос 22’
22’ Марлос

В воскресенье донецкий Шахтер пожаловал в гости к черниговской Десне в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч закончился минимальной победой гостей 1:0.

Шахтер минимально переиграл Десну и закрепил лидерство в УПЛ

Португальский коуч "горняков" в социальной сети Инстаграм спутал два областных центра и вместо Чернигова отметил местоположение – Черновцы. Очевидно, это произошло случайно, когда Каштру выставлял в своем телефоне геолокацию. Этот конфуз уже вызвал немалый ажиотаж среди болельщиков. Интересно, что ошибка в Инстаграме Каштру не исправлена ​​до сих пор, однако можем простить такой ляп тренеру – очевидно, он еще просто не успел познать всю географию украинских городов.

Напомним, минимальная победа Шахтера позволила "горнякам" увеличить отрыв на вершине турнирной таблицы до 10 очков. Сейчас в активе подопечных Луиша Каштру 24 очка. У Десны, которая идет второй, 14 баллов.

blog_ava
Вальверде может уйти из Барселоны – есть одно условие
10:43
249
Теги
Луиш Каштру Луиш Каштру Десна - Шахтер Шахтер Шахтер Десна Десна
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
1
мин
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук