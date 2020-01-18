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Каштру озвучил задачи Шахтера на остаток сезона

18 января 12:14 260 Читати українською
Каштру озвучил задачи Шахтера на остаток сезона
Луиш Каштру (справа) / Фото из открытых источников

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал выход донецкого клуба из отпуска и поделился ближайшими планами команды.

"После отдыха мы возвращаемся к работе в понедельник с намерениями стать чемпионами Украины и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Эти цели будут достигнуты только при самоотдаче каждого из нас.

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Мы хотим реализовать их и надеемся на поддержку наших болельщиков. Желаю всей семье Шахтера отличного 2020 года", – написал Каштру на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, "горняки" 20 января отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию, в рамках которого проведут 3 спарринга.

После 18 туров в украинском первенстве Шахтер уверенно занимает первое место и опережает ближайшего преследователя – киевское Динамо – на 14 очков. Уже 20 февраля "горняки" в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретятся с португальской Бенфикой.

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После отдыха, мы возвращаемся к работе в понедельник с намерениями стать чемпионами Украины и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Эти цели будут достигнуты только при самоотдаче каждого из нас. Мы хотим реализовать их и надеемся на поддержку наших болельщиков. Желаю всей семье «Шахтера» отличного 2020-го года. ⠀ After a period of rest, we’re getting back to work next Monday with a clear aim of becoming the Ukrainian champions and advancing to the next Europa League round. These goals will only be achieved given everyone's dedication. We want and rely on the support of our fans to achieve them. I wish the whole Shakhtar family an excellent year 2020.

Допис, поширений Luis Castro (@luis_castro_official)

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