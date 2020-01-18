Каштру озвучил задачи Шахтера на остаток сезона

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал выход донецкого клуба из отпуска и поделился ближайшими планами команды.

"После отдыха мы возвращаемся к работе в понедельник с намерениями стать чемпионами Украины и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Эти цели будут достигнуты только при самоотдаче каждого из нас.

Игроки Шахтера вышли из отпуска и прошли медосмотр перед первым тренировочным сбором

Мы хотим реализовать их и надеемся на поддержку наших болельщиков. Желаю всей семье Шахтера отличного 2020 года", – написал Каштру на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, "горняки" 20 января отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию, в рамках которого проведут 3 спарринга.

После 18 туров в украинском первенстве Шахтер уверенно занимает первое место и опережает ближайшего преследователя – киевское Динамо – на 14 очков. Уже 20 февраля "горняки" в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретятся с португальской Бенфикой.

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