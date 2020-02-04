Каштру озвучил главную цель Шахтера на остаток сезона

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о задачах донецкого клуба на вторую часть сезона 2019/2020.

"У нас начался второй сбор, а наши цели всем известны: самая главная – выиграть Премьер-лигу. Мы сделали неплохой гандикап в первой половине сезона, удерживаем первое место и идем к своей цели.

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Вторая цель – еврокубки. Конечно, мы хотели остаться в Лиге чемпионов и выйти в плей-офф из группы. Несмотря на неудачу, мы все-таки остались в еврокубках.

Теперь наша цель – подготовиться и удачно сыграть против Бенфики в Лиге Европы и пройти дальше. Сделать это будет непросто, это очень мощная команда. Но мы попробуем продолжить наш путь в этом турнире", – сказал Каштру в комментарии программе Футбольный формат.

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