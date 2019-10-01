Каштру ответил на главные вопросы перед матчем против Аталанты – подготовка к итальянцам, стресс и Коваленко в старте

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился последней информацией о состоянии своей команды за несколько минут до начала игры против Аталанты во втором туре Лиги чемпионов.

"Выбор в пользу Коваленко? Аталанта – совсем не такая команда, как Манчестер Сити, у нее совсем другая динамика, к тому же схема в три защитника. В их средней линии достаточно игроков высокого уровня. Мы должны быть очень осторожными в центре, поэтому появился Коваленко. Он будет играть не только под нападающими, а часто смещаться на позицию инсайда.

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Я верю в своих игроков, они ежедневно прекрасно показывают себя. Атмосфера действительно замечательная, мы уверены в себе, каждый понимает, насколько важен этот матч. Подойдем к игре с максимальной серьезностью и желанием победить. Мы попробуем нивелировать козыри Аталанты. Они играют очень широко, отдают мяч на фланг, а затем быстро возвращают в центр, где забегают Сапата, Гомес, Иличич. Они не играют через подачи, а стараются зайти через центральную ось нашей команды.

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В нашей профессии всегда важно быть ответственным, и сегодня это ощущение меня не покинет. Это абсолютно нормальный стресс для того, кто живет жизнью тренера. Она очень комплексная, и только тот, кто переживал подобное, поймет меня. Это момент огромного напряжения и стресса, он присутствует на протяжении всей карьеры и сегодня в частности", – сказал Каштру в эфире Футбол 1.