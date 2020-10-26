Главный тренер Шахтера Луиш Каштру озвучил причину отсутствия Жуниора Мораеса на традиционной командной фотосессии и пошутил на эту тему.

"Отсутствие Мораеса на командном фото? Я рассчитываю на Мораеса.

Шахтер – Интер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Медицинский департамент не позволил ему прийти на командную фотосессию, у него был коронавирус. Не волнуйтесь. Прифотошопим его – и будет на общем фото", – сказал Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Шахтер провел традиционную ежегодную командную фотосессию 25 октября, однако на ней отсутствовал форвард Жуниор Мораес. Бразилец иронично написал в своем Instagram: "Спасибо за приглашение". Заметим, что Жуниор недавно переболел COVID-19, но ранее уже тренировался с командой.

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