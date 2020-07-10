Каштру осторожно прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру не спешит делать выводы после определения потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы.

"Чтобы быть в 1/4 финала, должны осуществить очень сложную миссию – одолеть Вольфсбург. Мы ни в коем случае не должны думать о следующем сопернике, не одолев первого. Только потом говорить об этом. Базель и Айнтрахт? Это крепкие команды. Несмотря на то, что Базель сейчас имеет преимущество и может эффективно рассуждать об 1/4 финала. Я считаю, что мы не должны слишком забегать вперед. Это бессмысленно, когда главная цель сейчас – думать о Вольфсбурге.

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Психологическая составляющая в этот период соревнований очень важна. Командам, давно сыгравшим первый матч 1/8, придется провести второй через некоторое время. Начиная с 1/4, все поединки похожи на финал, и все будет решаться в одной встрече, так что и подход к таким противостояниям будет другим – не таким, как во время двухматчевых дуэлей", – приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" имеют преимущество над Вольфсбургом благодаря гостевой победе 2:1. В паре Айнтрахта и Базеля все выглядит еще очевиднее – швейцарцы разбили соперника на выезде 3:0.

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