Каштру официально стал новым тренером Ботафого – подробности контракта
10:56 - Читати українською
Ботафого наконец-то закрыл все формальности назначения Луиша Каштру.
Контракт с португальским специалистом рассчитан на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.
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Сегодня Каштру должен прилететь в Бразилию и как можно скорее приступать к работе. Ботафого только в прошлом сезоне выиграл Серию Б и вернулся в элиту. Новая кампания Серии А стартует уже в начале апреля.
Напомним, последним местом работы Каштру был катарский Аль-Духайль, а перед этим два сезона он возглавлял Шахтер и становился чемпионом Украины 2019/20.
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