Контракт с португальским специалистом рассчитан на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

Срна однозначно отреагировал на новость об уходе Де Дзерби из Шахтера

Сегодня Каштру должен прилететь в Бразилию и как можно скорее приступать к работе. Ботафого только в прошлом сезоне выиграл Серию Б и вернулся в элиту. Новая кампания Серии А стартует уже в начале апреля.

Напомним, последним местом работы Каштру был катарский Аль-Духайль, а перед этим два сезона он возглавлял Шахтер и становился чемпионом Украины 2019/20.

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