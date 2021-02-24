"Атмосферная в команде замечательная. Игроки чувствуют себя уверенно. Однако эта уверенность не заставляет нас расслабляться. Мы хорошо знаем, насколько важен завтрашний матч.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Если говорить о Степаненко, то у него была небольшая проблема. Мы попытаемся восстановить его к поединку с Маккаби. Сделаем все возможное, чтобы он был готов сыграть, но пока ничего не ясно", –сказал Каштру на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в первой встрече этих соперников в Израиле Шахтер уверенно победил (2:0). Ответный матч состоится 25 февраля, начало игры в 19:55. К слову, "горнякам" смогут помочь болельщики, ведь киевская власть дала разрешение на частичное заполнение трибун НСК Олимпийский.

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