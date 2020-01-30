Каштру оценил перспективы новых игроков Шахтера

Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился мыслями относительно будущего в команде игроков, которые не входили в основную обойму осенью.

"Все, что происходит внутри команды – это будет решаться между тренером и администрацией. Все решения обнародуем.

Каштру подытожил первый тренировочный сбор Шахтера

Сейчас в голове уже есть определенная оценка каждого игрока по итогам сбора. Для них сложна наша работа, они не привыкли. Но играя в Шахтере, ты должен быть на высоком уровне. Каждый пытался. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже", – рассказал португалец в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Отметим, что "горняки" минимально победили Словацко в последнем спарринге первого сбора. Единственный мяч в контрольном поединке забил Виктор Коваленко.

Шахтер завершил первый сбор победой над Словацко: травма незаменимого Исмаили, "чужой" Коно, Тайсон отбывает номер