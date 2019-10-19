Каштру оценил молодежь Шахтера

Наставник "горняков" Луиш Каштру после разгрома Шахтером Колоса (6:0) рассказал о ротации и шансах для молодых игроков команды.

"Сегодня не играли Болбат, Степаненко, Кривцов, Исмаили, Марлос… Мы решили, что нужно выпустить других ребят, с учетом их ежедневной отдачи и стараний. Жизнь строится на заслугах. Мы, как лидеры команды, должны быть внимательны к работе каждого футболиста.

Коноплянка: Загребу забьем не меньше, чем Колосу

Когда есть возможность, все получают игровое время. У нас все-таки не 11–13, а 26 игроков. В течение сезона мы это доказываем. Ребята выходят на поле и дают нашему футболу качество. Благодаря огромному желанию каждого выступить на хорошем уровне и помочь Шахтеру мы будем становиться сильнее", – сказал Каштру в послематчевом интервью официальному сайту клуба.

Напомним, в матче 11-го тура УПЛ Шахтер разгромил Колос из Коваливки со счетом 6:0. Победа принесла "горнякам" 33 очка и уверенную первую строчку, Колос с 14 зачетными пунктами занимает шестое место.

Шахтер разбил Колос: дубли Тайсона и Мораеса, 11-матчевая победная серия и 13 очков преимущества над Динамо