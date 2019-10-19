toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - КОЛОС КАРПАТЫ - ЛЬВОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КРИСТАЛ ПЭЛАС - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН - ВЕСТ ХЭМ

Каштру оценил молодежь Шахтера

10:33 91 Читати українською
Каштру оценил молодежь Шахтера
Луиш Каштру во время матча с Колосом / ФК Шахтер

Наставник "горняков" Луиш Каштру после разгрома Шахтером Колоса (6:0) рассказал о ротации и шансах для молодых игроков команды.

5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес
 
5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес

"Сегодня не играли Болбат, Степаненко, Кривцов, Исмаили, Марлос… Мы решили, что нужно выпустить других ребят, с учетом их ежедневной отдачи и стараний. Жизнь строится на заслугах. Мы, как лидеры команды, должны быть внимательны к работе каждого футболиста.

Коноплянка: Загребу забьем не меньше, чем Колосу

Когда есть возможность, все получают игровое время. У нас все-таки не 11–13, а 26 игроков. В течение сезона мы это доказываем. Ребята выходят на поле и дают нашему футболу качество. Благодаря огромному желанию каждого выступить на хорошем уровне и помочь Шахтеру мы будем становиться сильнее", – сказал Каштру в послематчевом интервью официальному сайту клуба.

Напомним, в матче 11-го тура УПЛ Шахтер разгромил Колос из Коваливки со счетом 6:0. Победа принесла "горнякам" 33 очка и уверенную первую строчку, Колос с 14 зачетными пунктами занимает шестое место.

Шахтер разбил Колос: дубли Тайсона и Мораеса, 11-матчевая победная серия и 13 очков преимущества над Динамо

blog_ava
Цыганков спрогнозировал, кто из игроков Динамо мог бы стать хорошим тренером
06:00
320
Теги
Луиш Каштру Луиш Каштру Колос Колос Шахтер Шахтер Шахтер - Колос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
42
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук