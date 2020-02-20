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Каштру объяснил, почему Шахтер не заявил Вакулу и Витао на Лигу Европы

06:00 148 Читати українською
Каштру объяснил, почему Шахтер не заявил Вакулу и Витао на Лигу Европы
Луиш Каштру / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру перед матчем Лиги Европы с Бенфикой заверил, что у молодых игроков дончан большое будущее.

 

"Нельзя говорить, что я не рассчитываю на каких-то игроков. Мы все знаем, что в заявке есть определенный лимит исполнителей, которых можно туда внести. Нет Витао, зато есть более опытные Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко. Почему не заявили Вакулу? На позиции вингера у нас есть Тайсон, Коноплянка, Марлос, Тете.

Шахтер – Бенфика: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Я хочу сказать одну вещь – я рассчитываю абсолютно на всех игроков, которые являются частью нашей команды. К сожалению, только 18 человек может приехать на определенный матч и лишь 11 выйдут в основе. Скажу честно, самая трудная задача в Шахтере – это выбор стартового состава. Все ребята хорошо работают, стараются показать себя как можно лучше.

Такая судьба тренера – мне всегда приходится делать определенный выбор. У нас много молодежи, им нужно время, чтобы расти. Однажды они заменят основных игроков Шахтера и тоже станут лидерами. Еще четыре-пять у нас в академии, они в очереди, буквально на пороге в первую команду", – сказал Каштру.

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Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится сегодня, 20 февраля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

Источник: Футбол 24
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Шахтер Шахтер Лига Европы Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - Бенфика Владислав Вакула Владислав Вакула Витао Витао
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