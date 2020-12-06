Главный тренер Шахтера Луиш Каштру эмоционально ответил на вопрос о завершении контракта Андрея Пятова и о его важносте в команде.

"Ничего не знаю по этому поводу. Я переживаю за команду и за то, что происходит в ней. Пятов – большой профессионал, он ее часть. Я переживаю за команду и за Пятова на данный момент.

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У кого заканчивается контракт, кто будет продлевать, кто не будет, я не буду анализировать. Не знаю. Когда закончится у меня контракт, я тоже не знаю, что со мной произойдет. Это абсолютно то же самое. Не знаю. И это даже не моя ответственность", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Заметим, контракт Андрея Пятова с "горняками" действует до 30 декабря 2020 года. В текущем сезоне кипер Шахтера провел лишь 6 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей. За донецкий клуб 36-летний вратарь выступает с 2007-го.

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