"Если Шахтер вышел играть, пригласив Боруссию на собственную половину, то надо встречать, играть жестче. Мы не можем просто пласироваться перед игроками и не играть в отборе.

Шахтер – Боруссия М – 0:6 – видео голов и обзор матча

Посмотрите на игру Боруссии: Соломон и Тете не могут мяч принять лицом к чужим воротам, на них висит по два игрока, Марлос не может найти передачу. Для меня это отражение эмоций, которые тренер передает на бровке. Когда пустой стадион – очень хорошо видно эмоции. Тренер Боруссии все 90 минут был в игре, а Каштру не может разбудить команду на поле", – резюмировал Алексей Белик в эфире ТК Футбол.

Заметим, из-за поражения Шахтер потерял первую строчку в группе В и расположился вторым. Лидерство захватила Боруссия М, третьим идет Реал, замыкает квартет Интер. Свой следующий матч в Лиге чемпионов Шахтер проведет 25 ноября – команда Каштру попытается взять реванш у Боруссии М.

Шахтер – Боруссия М: Каштру на грани отставки и плей-офф ЛЧ – крутые соперники Украины, уникальный стыд, конец сказки