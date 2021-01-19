Наставник "горняков" не отрицает, что сезон 2020/21 может стать для него последним в Украине.

"Новый контракт с Шахтером? Это то, что связано со мной и администрацией клуба. Я думаю, что это будет логично, если и клуб, и я будем счастливы. Если мы это почувствуем, все будет хорошо.

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Если для Шахтера это будет плохо, мы примем другое решение. Думаю, что интересы Шахтера превыше меня. На данный момент меня интересует Шахтер и то, что он думает на будущее", – рассказал португалец в эфире программы "Вмикай підігрів" на ТК "Футбол 1".

Напомним, Каштру возглавил Шахтер летом 2019-го, сменив Паулу Фонсеку. В дебютном сезоне под руководством Луиша "горняки" уверенно выиграли УПЛ и остановились в шаге от финала Лиги Европы, проиграв в полуфинале миланскому Интеру (0:5). Контракт Луиша Каштру рассчитан до конца текущего сезона.

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