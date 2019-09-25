Каштру: Не хочу говорить о Лиге чемпионов, пока не сыграем с Ворсклой

Главный тренер донецкого Шахтера рассказал о подготовке своей команды к матчам с Ворсклой и Аталантой, а также пролил свет на физическое состояние некоторых футболистов.

"Настроение хорошее. Сейчас у Шахтера тяжелый график, работаем, по сути, только над восстановлением команды. В тренировочном процессе больше видео, чем работы на поле. Много поединков, но мы в порядке. Команда сильная, важно, чтобы психология команды была на уровне .

Состояние Мораеса? Мы еще примем решение по нему. Если Жуниор не сможет сыграть, у нас есть 3 опции в атаку: Сикан, Борячук, Дентиньо. Сегодня мы отрабатываем стратегию на Ворсклу, после тренировки примем все решения.

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Что с Хочолавой? Он травмирован. Сегодня немного с командой поработает, но его возвращение в общую группу ожидается через неделю-полторы.

Невыразительный матч с Десной? Я не согласен, у нас было много положительных моментов. Мы больше держали мяч, выиграли больше единоборств, организовали больше позиционных атак. Но стоит признать, что Десна остро подходила к нашим воротам. Соперник действительно был сложным. Возможно, после Лиги чемпионов команда была истощена, во втором тайме мы не так контролировали игру, как в первом.

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Ворсклу уже изучали. Это команда, которая любит разыгрывать от своих ворот, контролировать мяч, неплохо строит атаки и сохраняет надежность в обороне. Матч с Динамо им не удалось, но все равно это серьезный соперник. Шахтер – фаворит, но нужно качественно подготовиться, что мы и сделаем.

Я не хочу говорить о следующем оппоненте, пока не сыграем этот матч. Конечно, итог поединка Динамо З – Аталанта меня удивил. 4:0 в дуэли примерно одинаковых по организации соперников всегда удивляет. Впрочем, не будем обманывать самих себя – Аталанта посильнее", – рассказал Каштру на открытой тренировке "горняков".

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