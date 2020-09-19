"К поединку с Зарей подходим так же, как и ко всем остальным, – со всей серьезностью, которая нас характеризует, а также с ответственностью и вниманием. Игра будет очень сложной, мы должны быть дисциплинированными. Заря обычно находится вверху турнирной таблицы и прекрасно организована. В ее составе много квалифицированных игроков. Мы знаем, какие опасности могут ждать нас, и подготовились к этому. Очень верю в качество своих футболистов, верю в качество нашей работы. Рассматриваем предстоящую игру с большой ответственностью и надеждой победить.

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Мы всегда смотрим на качество команды, а не на результат, которого она достигает в последнее время. У Зари это не ставится под сомнение. От того что луганчане не выиграли в двух матчах, своих качеств они не растеряли. Мы прекрасно знаем, что нас ждет. Атмосфера на поле будет непростой, поэтому ждем сложной игры на стадионе, где нам приходилось преодолевать трудности.

Мы очень ценим наш тренировочный процесс. Все то, что хотим видеть в игре, отрабатываем на ежедневных тренировках. Конечно же, хотели бы больше играть, например, провести матч с Рухом, но это было невозможно в силу известных причин. Эмоционально и ментально команда чувствует себя хорошо. В стартовой встрече чемпионата мы победили Колос, та игра принесла нам три очка и добавила психологической уверенности. Пользуясь случаем, поздравляю команду Руслана Костышина с победой над Арисом и проходом в следующий раунд Лиги Европы. Мы прекрасно знаем, чего хотим в чемпионате – выиграть турнир. Знаем, как достичь поставленной цели", – резюмировал Каштру в комментарии Shakhtar News.

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