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Каштру назвал условие, при котором Шахтер готов выйти на трансферный рынок зимой

20:57 144 Читати українською
Каштру назвал условие, при котором Шахтер готов выйти на трансферный рынок зимой
Луиш Каштру / Официальный сайт Шахтера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о приоритетах клуба в вопросах комплектации состава.

"У нас очень сбалансированная команда. На всех позициях, в каждом звене, защите, полузащите и нападении у нас есть игроки высокого уровня, есть представители своих национальных сборных.

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Если никто из наших футболистов в срочном порядке не покинет клуб, то трансферов у нас не будет. Мне нравятся те игроки, которые сейчас есть в моем распоряжении", – подчеркнул Каштру в комментарии программе Футбольный формат.

Напомним, Шахтер пока не совершил ни одного трансфера в зимнее окно, правда, "горняки" и не отпускали никого из основных исполнителей.

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