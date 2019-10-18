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Каштру назвал недостатки Шахтера в разгромной победе над Колосом

22:21 75 Читати українською
Каштру назвал недостатки Шахтера в разгромной победе над Колосом
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился мнением относительно победы в 11-м туре УПЛ над Колосом (6:0).

5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес
 
5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес

"Мне нравится, как команда работает ежедневно, нравится то, что мы показываем в игре, что показываем в течение недели. У нас были определенные ошибки в первом тайме, так что идеальным он точно не был.

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Максимальный момент в футболе – гол. Это кульминация. Если смотреть через эту призму – тогда мы сыграли отлично. Но если взглянуть глубже – найдем вещи, в которых нужно добавить. Это наши требования. Мы не можем радоваться 5 голам и не видеть вещи, которые пошли не так. Важно привносить то, что мы отрабатываем. Но первый тайм мне понравился", – сказал Каштру в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, в первом матче 11-го тура Шахтер разгромил Колос со счетом 6:0. Победа принесла "горнякам" 33 очка и уверенную первую строчку, Колос с 14 зачетными пунктами занимает шестое место.

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Шахтер Шахтер Колос Колос Шахтер - Колос Луиш Каштру Луиш Каштру
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