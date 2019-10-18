Каштру назвал недостатки Шахтера в разгромной победе над Колосом

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился мнением относительно победы в 11-м туре УПЛ над Колосом (6:0).

"Мне нравится, как команда работает ежедневно, нравится то, что мы показываем в игре, что показываем в течение недели. У нас были определенные ошибки в первом тайме, так что идеальным он точно не был.

Шахтер – Колос – 6:0 – видео голов и обзор матча

Максимальный момент в футболе – гол. Это кульминация. Если смотреть через эту призму – тогда мы сыграли отлично. Но если взглянуть глубже – найдем вещи, в которых нужно добавить. Это наши требования. Мы не можем радоваться 5 голам и не видеть вещи, которые пошли не так. Важно привносить то, что мы отрабатываем. Но первый тайм мне понравился", – сказал Каштру в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, в первом матче 11-го тура Шахтер разгромил Колос со счетом 6:0. Победа принесла "горнякам" 33 очка и уверенную первую строчку, Колос с 14 зачетными пунктами занимает шестое место.

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