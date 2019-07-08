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Каштру назвал главную проблему Шахтера в матче с Вольфсбергом

22:43 65 Читати українською
Каштру назвал главную проблему Шахтера в матче с Вольфсбергом
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Вольфсбергом (2:0).

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0
Андра
19:00 08:07:2019
завершено
 

"Матч был невысокого качества. У нас было пару моментов, которые мы воплотили в голы, но наша игра не была компетентной. Соперник создал нам много сложностей при наших розыгрышах от ворот, у нас не получилась позиционная атака.

Шахтер – Вольфсберг – 2:0 – видео голов и обзор матча

Соперник прессинговал большим количеством игроков, у нас не было баланса в обороне. Мы не были на своем лучшем уровне.

При этом я не сравниваю с матчем против Пролетера, новый поединок – новый контекст. Я анализирую матчи изолированно. Посмотрим, в чем мы были хороши, почему было сложно играть. В следующем матче мы покажем себя лучше.

Не скажу, что Вольфсберг – самый сложный соперник Шахтера в предсезонной подготовке, мы уже играли с Копенгагеном. Соперник был сложный, но нам удалось его проконтролировать. Нашей главной проблемой были мы, а не соперник", – сказал Каштру YouTube-каналу Шахтера.

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Межсезонные сборы Андра Андра Товарищеские матчи Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - Андра Шахтер Шахтер
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