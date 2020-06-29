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Каштру назвал главную опасность использования молодежи в Шахтере

22:35 - Читати українською
Каштру назвал главную опасность использования молодежи в Шахтере
Луиш Каштру / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру получает удовольствие от развития молодых игроков в донецком клубе.

"По поводу молодых игроков я не волнуюсь. Не хочу сравнивать, что делал Фонсека или Луческу. Меня интересует только моя история.

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Я не боюсь использовать молодых игроков. Если молодежь играет за Шахтер, значит она заслуживает этого. Она в нужных кондициях. Если ставить молодого футболиста просто так, когда он не готов, таким образом мы будем просто закапывать его", – заявил Каштру для программы Профутбол.

Напомним, по итогам дебютного сезона португальского специалиста во главе Шахтера "горняки" получили золотые медали УПЛ и продолжают борьбу в плей-офф Лиги Европы.

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Теги
Луиш Луиш Каштру Шахтер Шахтер
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