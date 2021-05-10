"Я хочу поблагодарить всех болельщиков Шахтера. И насколько эмоционально я всегда высказывался о Донецке... Я вам сегодня скажу следующее. Я очень эмоционально, с большой честью представлял Шахтер эти два года, потому что знаю, что Донецк – город, который страдает. Это город, который, к сожалению, в политическом мире начали растягивать.

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Многим дончанам пришлось ехать из Донецка в разные точки страны и мира. Когда мы побеждаем или проводим успешный перформанс на поле, мы дарим какую-то радость людям, которые находятся в первую очередь там. Я всегда это чувствовал и всегда говорил это своим ассистентам, тем людям, которые находятся вокруг меня. Когда мы побеждали, большой радостью было видеть радость болельщиков Шахтера. Я всегда понимал, что те пять-шесть тысяч, которые были с нами, например, в Харькове – это было бы 40-50 или 60 тысяч, полностью заполненная Донбасс Арена, если бы мы играли в Донецке.

Когда нас поддерживали пять-шесть тысяч, я знал, что в Донецке это было бы гораздо громче. И я хочу поблагодарить за этот подарок. Я очень трепетно ​​буду к нему относиться и сохраню его, потому что я разочарован только одним: что у меня никогда не было возможности сыграть в Донецке. Я надеюсь, что в один прекрасный день мир это поймет. Я надеюсь и буду всегда переживать за то, чтобы Донецк снова смог принять свою команду на Донбасс Арене", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

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