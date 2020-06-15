Каштру назвал двух игроков, которые способны заменить Исмаили

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру объяснил, как решит проблему длительного отсутствия Исмаили.

"Исмаили – это игрок, который является примером в клубе. За столько лет в Шахтере он заработал определенный имидж. Очень компетентный футболист, большой профессионал, каждый день фантастически отдается работе и в матчах показывает, чего стоит.

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Он получил травму. Сейчас мы смотрим на тех, кто у нас есть. Это Маркиньос Сиприано и Сергей Болбат, способный выходить на обоих флангах. Я уверен: тот, кто займет позицию, будет выступать на ней максимально эффективно", – приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Добавим, что Исмаили был одним из ключевых игроков Шахтера в этом сезоне – бразилец отметился 2 голами и 5 ассистами в 32 матчах.

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