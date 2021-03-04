"Мы подходили к сопернику очень серьезно. Прекрасно знали, что наш оппонент находится на первом месте в Первой лиге. Мы знали о качествах противника. Готовились к этому матчу, как абсолютно ко всем – Лиги чемпионов, Лиги Европы, Премьер-лиги.

Агробизнес – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы знали, что соперник старается выходить в атаки через своего нападающего, знали, как действуют крайние защитники, как играют центральные защитники, как действуют абсолютно все сектора этой команды. Разбирали очень глубоко. Мы знали, что после жесткого прессинга выбивали вперед на нападающего, знали, что нам нужно будет использовать наших крайних защитников и вингеров, чтобы вскрыть оборону противника.

Мы пересмотрели все и были подготовлены к матчу. Но в то же время очень часто, даже с тем же тренером, с теми же игроками, что в прошлом году, все происходит далеко не так, как мы того ожидаем или как мы думаем. Нас удивило, что мы не смогли пройти. Да, сложного соперника, но также сегодня было очень сложным и поле", – цитирует Каштру официальный сайт клуба.

Напомним, что Шахтер уступил перволиговому Агробизнесу в овертайме 1/4 финала Кубка Украины. В основное время Алан Патрик не реализовал одиннадцатиметровый.

Шахтер проиграл Агробизнесу и вылетел из Кубка Украины – удаление, незабитый пенальти и "украденный" ассист голкипера