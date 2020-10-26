"Жизнь учит нас, что нужно жить день ото дня. В прошлом сезоне Шахтер выиграл в чемпионате с отрывом в 23 очка, добрался до полуфинала Лиги Европы. В будущем, думаю, у нас будут предложения, но я не знаю, что произойдет.

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Хотим выиграть чемпионат с Шахтером, а потом выслушать тех, кто заинтересован в нашей работе. Но сейчас мы сфокусированы на Шахтере", – приводит слова Каштру Besoccer.

Напомним, португальский специалист работает с "горняками" второй год, а его контракт рассчитан до лета 2021 года.

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