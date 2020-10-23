"Я вам скажу честно, Каштру ходил под отставкой. Поединок с Реалом отсрочил ее. Я думаю, что эту Лигу чемпионов он доработает", – заявил журналист в своей программе Цыганык Live.

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Подопечные португальского наставника вяло начали сезон в чемпионате Украины, закрепившись только на 4-м месте после 6-ти туров. А "горняки" сумели создать сенсацию, обыграв Реал на выезде в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, Луиш Каштру возглавил Шахтер летом 2019-го, после переезда Паулу Фонсеки в Рому.

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